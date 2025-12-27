Philippe Clément, faiseur de miracles : le rêve d'il y a peu devient déjà réalité

En huit rencontres, Philippe Clément et Norwich ont déjà pris douze points. Depuis l'arrivée de l'entraîneur belge, les Canaris progressent rapidement vers leur objectif : sortir de la zone rouge.

Mi-novembre, Philippe Clément a créé la surprise en prenant place sur le banc de Norwich City, avant-dernier de Championship avec seulement neuf points pris en quinze matchs.

Juste après son arrivée, la défaite 4-1 à Birmingham lui a montré l'étendue des difficultés qui l'attendaient. Mais depuis, l'ancien entraîneur de Beveren, Genk, Bruges, Monaco et des Rangers a bien redressé la barre et progresse déjà vers son objectif.

En huit rencontres sous la houlette de Philippe Clément, Norwich totalise un bilan de 12 points sur 24 : trois victoires, trois partages et seulement deux défaites, ce qui constitue une réelle performance. Ce vendredi, ils se sont une nouvelle fois imposés face à Charlton (1-0).

Débuts idéaux pour Philippe Clément à Norwich

Ce bilan n'a pas encore permis à Norwich de sortir de la zone rouge. Cependant, avec 21 points en 23 rencontres, les Canaris sont désormais revenus à un point de Portsmouth, mais surtout d'Oxford, première équipe non-relégable.

Alors que le maintien semblait encore une illusion il y a seulement quelques semaines, l'espoir est désormais bien réel à Norwich, et Philippe Clément a déjà joué un rôle majeur dans la dynamique de son équipe.



