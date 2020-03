Pourquoi Anderlecht a obtenu sa licence sans aucun problème : les avantages d'un riche propriétaire

Alors que beaucoup de clubs se sont vus demander des éléments supplémentaires, le dossier d'Anderlecht a été accepté d'emblée, malgré les quelques questions qui auraient pu être soulevées.

La première question que certains se posaient était celle du rôle de Wouter Vandenhaute en tant que "conseiller externe" et les possibles débats quant au fait que l'homme possède son propre bureau d'agents (Let's Play). Le règlement fédéral stipule en effet que la licence ne sera pas accordée à un club au sein duquel se retrouve une personne exerçant une activité d'intermédiaire.

Mais Vandenhaute n'appartient pas au Conseil d'Administration et n'est pas payé par le RSCA ; son nom n'apparaît nulle part et le club a bien fait savoir qu'il n'avait aucun droit de décision. Qu'il ait de l'influence ? C'est assez clair, mais Anderlecht veillera toujours à éviter la situation de conflit d'intérêt.

Les dettes

Celles-ci posaient question également : 27 millions de pertes et beaucoup de dettes à court terme. Un nouvel apport de capital - comme celui que Marc Coucke a déjà effectué à son arrivée - enfreindrait les règles du fair-play financier. Mais Coucke peut bel et bien fournir une garantie : celle de pouvoir se porter garant des dettes à court terme.

C'est capital pour la Commission des licences, et c'est bien naturellement le cas. Un peu comme King Power peut se porter garant pour OHL, qui est également dans le rouge mais peut compter sur ses richissimes propriétaires thaïlandais ... à court terme.

La réalité financière : il faut vendre

Et c'est bien ce qu'il faut retenir : tout ça est du court terme, et il va falloir des rentrées d'argent pour équilibrer les comptes assez vite. Si possible dès la prochaine demande de licence. Cela veut dire vendre des talents (car il est fort incertain que, par exemple, des revenus liés à une qualification européenne arrivent rapidement).

Malgré la saison délicate du RSCA, plusieurs jeunes joueurs ont réussi à se mettre en évidence. On pense évidemment à Jérémy Doku, Albert Sambi Lokonga, Marco Kana - et à Yari Verschaeren avant eux. C'est aussi pour ça qu'Alexis Saelemaekers a été vendu si aisément. La réalité financière veut qu'en cas de grosse offre cet été ou l'hiver prochain, il y aura un ou plusieurs départs ...