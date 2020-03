Les jeunes du BVB ont dominé la Bundesliga !

Jadon Sancho, qui soufflera ses 20 bougies ce 25 mars, et Erling Haaland, toujours 19 ans également, viennent d'être récompensés pour leurs solides performances durant le mois de février.

Le jeune anglais vient d'être élu joueur du mois de février par la Bundesliga. Sancho a des statistiques tout simplement incroyables avec le Borussia Dortmund cette saison : 14 buts et 16 passes décisives en 23 matchs ! Rien que pour le mois de février, il a trouvé le chemin des filets à trois reprises et délivré autant de caviars à ses équipiers.

Ihr habt entschieden: @BVB-Ass @Sanchooo10 ist der BundesligaPOTM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BundesligaPOTM des Monats Februar! #FIFA20 @eafussball pic.twitter.com/3O3N3H4TFV — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) Bundesliga_DE/status/1241035731184898052?ref_src=twsrc%5Etfw">March 20, 2020

Et il en est un qui profite plus que les autres des passes et des espaces créés par Sancho. Le jeune norvégien a été élu rookie du mois de février. Haaland a scoré 9 fois pour le BVB cette saison, dont 4 perles inscrites dans le courant du mois précédent.