Le coronavirus responsable du décès de l'ancien président du Real Madrid !

Ancien président du Real Madrid, Lorenzo Sanz est décédé ce 21 mars au soir des suites du coronavirus.

Annoncé dans un état critique depuis plusieurs heures en raison du coronavirus, Lorenzo Sanz est décédé ce samedi soir des suites de la maladie. Plutôt dans la journée, son fils avait déjà avoué que son père se trouvait dans une situation grave selon des propos relayés par Sudinfo.

"Tout reste inchangé. Il se bat comme le champion qu’il est, bien qu’avec de moins en moins de force après deux jours à ne nous donner aucun espoir. Puisse l’encouragement que nous donnons tous faire en sorte que le miracle se produise."

Pour rappel, l'homme de 76 ans avait dirigé la Casa Blanca de 1995 à 2000 et avait alors remporté deux Ligues des Champions en 1995 et 2000 et une Liga en 1997 durant son passage au club. Un décès qui endeuille donc tout le club Merengue.