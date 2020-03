Mohamed Salah se fait allumer par un ancien joueur de Liverpool

Pourtant auteur de très belles performances ces dernières années avec Liverpool, l'ailier égyptien (27 ans, 26 matchs et 16 buts en Premier League cette saison) ne fait pas l'unanimité.

L'ancien joueur de Liverpool, Don Hutchison ne se montre pas convaincu par les qualités de Mohamed Salah.

"Je regarde Salah jouer toutes les semaines, et ses statistiques sont impressionnantes. Et pour certaines choses, il est un génie, mais il est vraiment mauvais pour les gestes les plus basiques. Il n'est pas capable de faire une passe à 5 mètres, il n'arrête pas de garder le ballon pour tenter de mettre un petit pont. Quand je le vois, je me dis que Jürgen Klopp et son staff ont essayé de le coacher, mais il est toujours vraiment mauvais sur les gestes basiques", a expliqué l'Écossais pour ESPN.

Salah a marqué pourtant 91 buts pour Liverpool sur les trois dernières saisons.