Pas de reprise des entraînements pour Axel Witsel et Thorgan Hazard

En théorie, les entraînements en Bundesliga étaient suspendus jusque cette semaine et Wolfsbourg a même ... repris le chemin du stade ce lundi. Mais le Borussia Dortmund ne fera pas de même.

Alors que Koen Casteels et ses équipiers ont repris le chemin de l'entraînement collectif (en petits groupes et en respectant les distances de sécurité) ce lundi, un peu à la surprise générale, le Borussia Dortmund d'Axel Witsel et Thorgan Hazard ne fera pas de même. "Il n'y aura pas d'entraînements cette semaine", a confirmé Sascha Fligge à RTL Allemagne. "Et ce au moins jusque lundi prochain".

Les joueurs devront suivre les séances d'entraînement à distance établies par le préparateur physique du club.