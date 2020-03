Une formule inédite pensée pour reprendre la Premier League ?

Une formule approuvée par le gouvernement britannique et son Premier ministre Boris Johnson.

La Premier League est à l'arrêt depuis près de deux semaines maintenant et les instances anglaises de football tentent toujours de trouver des solutions pour que le championnat puisse reprendre (ndlr : il est actuellement suspendu jusqu'au 30 avril).

Selon le média britannique The Independant, une solution assez inédite pourrait être trouvée. Elle consisterait à ce que le championnat anglais reprenne durant les mois de juin et de juillet. Tous les matchs seraient diffusés à la télé et les rencontres se dérouleraient à huis clos à des endroits bien précis, à savoir à Londres et dans les Midlands.

Ce format est un peu comparable à une Coupe du Monde. Les joueurs de chaque équipe seraient hébergés dans des hôtels, de même pour les arbitres, afin que le virus ne se propage pas et que les rencontres puissent se dérouler au même endroit.

Une proposition que le gouvernement britannique ainsi que le Premier ministre Boris Johnson voient cette idée comme une opportunité de voir les supporters rester chez eux et de trouver un divertissement en cette période de confinement.