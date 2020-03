L'option envisagée par Dortmund et Leverkusen pour conserver la valeur marchande de leurs jeunes talents

La Bundesliga dispose de quelques-uns des jeunes joueurs les plus chers sur le marché. On pense notamment à Jadon Sancho, estimé actuellement à 130 millions d'euros, ou encore à Kai Havertz le jeune allemand qui vaudrait 90 millions d'euros.

Pour éviter que la crise sanitaire mondiale ne dévalue trop leurs joueurs, le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund vont certainement opter pour une politique de transfert attentiste. Convoité par Chelsea et Manchester United, notamment, Jadon Sancho pourrait ainsi rester une saison supplémentaire en Bundesliga, ligue dans laquelle l'ailier anglais a déjà inscrit 27 perles et délivré 37 passes décisives en trois saisons à peine.

Sky Sports détaille que l'idée serait d'attendre le mercato estival 2021 pour que leurs valeurs ne soient pas trop faussées par la crise économique qui se profile. Cependant, il ne restera alors plus qu'un an de contrat à ces deux jeunes talents. Un argument de poids, cette fois-ci, pour les grosses écuries intéressées.