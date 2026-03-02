Rudi Garcia ne devra pas faire dans le sentiment : ces Diables pourraient manquer les matchs de mars

Nous sommes au mois de mars, et la sélection de Rudi Garcia pour les matchs amicaux contre le Mexique et les USA sera bientôt révélée. Malgré les absences, certains joueurs peuvent s'inquiéter pour leur place.

Rudi Garcia entame 2026 avec un défi encore plus grand qu'à son arrivée à la tête des Diables Rouges l'année passée : dans 3 mois, il dévoilera les 26 joueurs qui iront aux USA et au Canada pour disputer la Coupe du Monde, la première de sa carrière d'entraîneur.

S'il a d'ores et déjà tranché avec le style de son prédécesseur, qui "expérimentait" beaucoup, Garcia va devoir dès ce mois de mars prendre des décision importantes en vue des deux matchs de préparation contre les USA et le Mexique.

Car sans nul doute, les Diables présents lors de ce camp auront un gros avantage sur ceux qui manqueront le wagon - de la même façon que ceux qui ont fait toute la campagne qualificative ont une longueur d'avance sur les candidats internationaux. Mais la situation de certains fait que, au-delà des blessures, Garcia devra peut-être prendre des décisions.

Charles Vanhoutte a-t-il encore ses chances ?

Ainsi, s'il est titulaire à l'OGC Nice, Charles Vanhoutte pourrait bien payer une concurrence féroce dans l'entrejeu. Alors que les cadres seront tous présents (on croise les doigts pour Kevin De Bruyne), que certains joueurs sont en grande forme (Mandela Keita, Albert Sambi Lokonga) et que la "propagande" Nathan De Cat bat son plein, Vanhoutte poussera un gros "ouf" de soulagement s'il fait partie du groupe.







Openda, victime de sa situation ? Batshuayi condamné ?

Et quid de Loïs Openda ? On le sait, celui qu'on voyait comme la doublure attitrée de Romelu Lukaku s'est planté sur toute la ligne en l'absence du meilleur buteur des Diables Rouges, et sa saison s'inscrit dans le prolongement de ce cauchemar. Sur le plan purement sportif, Openda ne mérite probablement plus d'être repris, mais ce serait frapper un homme à terre que de le laisser de côté.

Malheureusement, on l'a dit : Rudi Garcia doit penser sportif avant tout. Avec la forme de Romeo Vermant et même (on y croit moins) de Lucas Stassin, ne pas sélectionner Loïs Openda pourrait se justifier - mais le buteur de la Juventus sera peut-être sauvé par l'absence sur blessure de Charles De Ketelaere, qui a repris son rôle en pointe lors des derniers matchs internationaux.

Michy Batshuayi, par contre, a probablement remisé ses rêves de Mondial au placard. Pas une minute sous Garcia, pas repris en novembre, et désormais blessé, l'attaquant de Francfort n'a presque aucune chance d'aller à la Coupe du Monde.

Axel Witsel peut clairement espérer en être

On pourrait arguer qu'Axel Witsel est dans la même situation que Charles Vanhoutte. Titulaire à Gérone (et même à l'assist lors des deux derniers matchs de son équipe !), il fait face à une grosse concurrence au milieu de terrain. Mais Witsel a deux énormes avantages sur Vanhoutte : sa polyvalence, d'abord - il peut évoluer en défense centrale, un poste qui pose toujours problème alors qu'Arthur Theate et Zeno Debast sont blessés.

Mais c'est aussi et surtout son expérience qui peut permettre à Witsel d'être de la partie, en mars comme en juin. Un Mondial, c'est à part : la présence d'Axel aux côtés des KDB, Courtois, Lukaku et Meunier permettrait à la génération dorée de mener la succession pour une ultime Coupe du Monde. Sera-ce suffisant aux yeux de Rudi Garcia ?