"Certains de mes choix ne seront pas populaires" : le sélectionneur de l'Allemagne prévient

L'Allemagne veut absolument remonter la pente après des années de vaches maigres, et compte sur Julian Nagelsmann pour y parvenir. Le sélectionneur de la Mannschaft prévient cependant déjà que ses choix s'annoncent impopulaires.

En poste depuis 2023, Julian Nagelsmann va vivre sa première Coupe du Monde en juin prochain. Après être sortie en poules lors de deux Mondiaux consécutifs, l'Allemagne doit absolument faire mieux, après un Euro 2024 à domicile encourageant et une participation au Final Four de la Champions League.

Mais Nagelsmann prévient déjà, alors que sa sélection pour les matchs amicaux du mois de mars sera bientôt connue : il n'est pas là pour se faire des amis. "Certaines de mes décisions ne susciteront pas beaucoup de compréhension. Que ce soit de la part des joueurs ou du grand public", déclare-t-il dans Kicker.

Nagelsmann va décevoir quelques joueurs de l'Allemagne 

Ce qui compte pour le sélectionneur allemand est l'équilibre de son noyau et l'alchimie entre ses joueurs... quitte à ce que ses titulaires en équipe nationale ne le soient pas en club. "Un joueur qui n'est pas dans notre onze de base peut être un titulaire important et indiscutable dans son club", souligne Nagelsmann.

"Et certains joueurs ne veulent pas être le 15e ou 16e choix au sein de l'effectif. Le choix le plus important en tant que sélectionneur est de trouver quels joueurs fonctionnent ensemble", estime-t-il encore, soulignant l'importance de l'harmonie au sein du groupe. 


"Nous serons ensemble très longtemps, 7 jours sur 7, durant cette Coupe du Monde. La structure de l'équipe doit fonctionner. Pas les meilleurs noms, mais la meilleure équipe", conclut Julian Nagelsmann. 

