Libéré, Benito Raman n'oublie pas la petite pique pour son entraîneur : "Pas assez bon, je suppose"

Condamné à un rôle de remplaçant, Benito Raman a offert la victoire à Malines face à Zulte, ce samedi. Il ne s'est pas privé d'envoyer une petite pique à son entraîneur Fred Vanderbiest après la rencontre, dans un esprit toutefois bon enfant.

Ce samedi, Benito Raman a offert le but de la victoire à Malines dans les derniers instants face à Zulte Waregem. Le KaVé est désormais quasiment assuré de disputer les Champions Play-Offs à trois journées de la fin de la phase classique.

"Il va falloir que je revoie les images de ce but pour bien comprendre ce qu'il s'est passé", déclarait-il, une écharpe jaune et rouge autour du cou, dans la zone mixte de l'AFAS Stadion.

Un moment chargé en émotion pour l'attaquant de 31 ans, condamné à un statut de joker de luxe cette saison. Benito Raman n'a joué que 628 minutes en Jupiler Pro League, soit 26 % du temps de jeu total. "C'est que je ne suis pas assez bon, je suppose. J'ai aussi été freiné par quelques blessures. Je suis surtout content de pouvoir aider l'équipe aujourd'hui."

Benito Raman ne veut pas s'enflammer : Malines n'est pas encore en Champions Play-Offs

Son deuxième but de la saison seulement et son premier depuis la troisième journée, qui pourrait valoir cher dans la course au top 6. "Nous ne sommes pas encore qualifiés, mais le fait de tenir cette cinquième place est à notre avantage mentalement", a-t-il souligné.



"Si on remporte nos dernières rencontres et qu'on parvient à disputer les Champions Play-Offs, cela pourrait peut-être permettre à Malines de décrocher une place qualificative pour une compétition européenne", a conclu un Raman rêveur, et soulagé d'à nouveau avoir joué un rôle important pour son équipe.