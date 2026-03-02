Le conflit au Moyen-Orient menace un match au sommet entre Lionel Messi et Lamine Yamal

Lors de la trêve internationale à venir, un match très attendu est au programme : la "Finalissima", ce match opposant le vainqueur de la Copa America au vainqueur de l'Euro.

Le 27 mars prochain, l'Argentine, vainqueur de la dernière édition de la Copa America, devait ainsi affronter l'Espagne, gagnante de l'Euro 2024. Un match qui devait se tenir... à Doha, au Qatar. Problème : le petit émirat organisateur de la Coupe du Monde 2022 est actuellement visé par des tirs de missiles en provenance d'Iran.

La fédération qatarienne de football n'a pas hésité suite à ces bombardements : toute activité footballistique est suspendue en ce moment au Qatar. Cela comprend donc le championnat, mais aussi les matchs internationaux au programme.

Pas de Finalissima au Qatar ?

La "Finalissima" prévue le 27 mars est donc suspendue jusqu'à nouvel ordre. La fédération du Qatar communiquera en temps et en heure sur une éventuelle délocalisation ou un report de la rencontre. La situation sera suivie de près.

D'autres équipes devaient se rendre au Moyen-Orient lors de la trêve internationale à venir ; ainsi, un mini-tournoi était prévu en Jordanie entre le Nigéria, le pays-hôte et... l'Iran. Il y a peu de chances que ces matchs aient lieu.



L'Iran, de son côté, n'écarte pas de ne pas participer à la Coupe du Monde 2026 aux USA, suite à l'attaque conjointe des Etats-Unis et d'Israël sur le territoire de la République Islamique. La Belgique pourrait donc changer d'adversaire, à quelques mois du Mondial.