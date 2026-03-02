Nicolas Frutos est ambitieux : "Charleroi deviendra le plus grand centre de formation de Wallonie"

Nicolas Frutos a été présenté à la presse ce lundi en tant que directeur sportif du Sporting Charleroi. Un rôle qu'il a détaillé.

Les premiers contacts entre Nicolas Frutos et Mehdi Bayat ne datent pas d'hier, ni même des succès récents de la RAAL au sein du football professionnel. L'Argentin a en effet révélé durant sa conférence de presse de ce lundi qu'il avait déjà discuté avec l'administrateur-délégué du RCSC il y a trois ans.

"C'est toujours resté dans un coin de ma tête. Mais à l'époque, honnêtement, le club n'était pas prêt", déclare Frutos dans des proopos relayés par la RTBF. L'objectif du nouveau directeur sportif du Sporting Charleroi sera d'aider le club à atteindre son plein potentiel.

Charleroi, plus grand centre de formation de Wallonie ?

"Il faut un garant qui mène un projet global au sein du club, de la formation à l'équipe première. Je m'occuperai des interactions entre les différentes cellules. Elles doivent toutes aller dans la même direction, travailler dans le même but : faire grandir le club", continue l'Argentin.

La formation a longtemps été le talon d'Achille de Charleroi, et cela va donc devoir changer. "Je veux y consacrer beaucoup d'énergie. Avec les infrastructures qui sont en train de grandir à Marcinellle, je suis certain que nous allons devenir le plus grand centre de formation de Wallonie", affirme Nicolas Frutos.

Lire aussi… Nicolas Frutos a-t-il hésité entre Charleroi et Anderlecht ? "J'imagine ce que vous pensez"›

Durant cette conférence de presse, l'ex-attaquant du RSC Anderlecht a bien sûr évoqué le club bruxellois, qui se cherche un directeur sportif, mais assure qu'il n'a eu aucun contact avec les Mauves, ni même que ça lui est passé par la tête.