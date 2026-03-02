La guerre continue entre Samuel Eto'o et Marc Brys : "Si on dépense des millions pour un étranger incompétent"

La guerre continue entre Samuel Eto'o et Marc Brys : "Si on dépense des millions pour un étranger incompétent"
Satisfait d'avoir nommé David Pagou à la place de Marc Brys à la tête de la sélection du Cameroun, Samuel Eto'o a envoyé une nouvelle pique à l'entraîneur belge, qu'il n'a cette fois pas cité nommément.

Peu avant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Marc Brys a été évincé de son poste de sélectionneur du Cameroun par Samuel Eto'o, qui a nommé à sa place David Pagou.

Une issue finale après un feuilleton de près de 18 mois, durant lequel les tensions étaient palpables et les piques interposées n'ont cessé de fuser entre le président de la fédération camerounaise et le sélectionneur belge, nommé à l'époque par le Ministère des Sports.

Un épisode qui s'est même éternisé au-delà de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque Marc Brys, qui n'avait pas encore été officiellement limogé par son employeur, le Ministère des Sports, aurait touché une prime de 20 millions de francs CFA, soit un peu plus de 30.000 €, pour le parcours des Lions Indomptables jusqu'en quarts de finale, alors que ce n'était pas lui sur le banc.

Samuel Eto'o pique à nouveau Marc Brys, cette fois sans le citer

Éliminé par l'hôte et vice-champion marocain, David Pagou a tout de même convaincu Samuel Eto'o, qui évoque le renouvellement de son contrat. Invité lors d'un événement organisé par l'agence de communication Digital B Agency au Cameroun, il l'a fait, en envoyant une nouvelle pique à Marc Brys, qu'il n'a cette fois pas cité nommément.

"Lorsque j’ai renouvelé le contrat de David Pagou, il m’a dit : ‘Président, c’est beaucoup d’argent !’ Je lui ai répondu que si la Fédération disposait de davantage de moyens, je lui aurais accordé encore plus. Car s’il est possible de dépenser des millions de FCFA pour rémunérer un entraîneur étranger incompétent alors il est légitime d’investir des milliards de FCFA pour valoriser un entraîneur camerounais compétent", a-t-il déclaré. La guerre entre les deux hommes, du moins dans les paroles, est visiblement encore loin d'être terminée.

African Cup of Nations

 Finale
Sénégal Sénégal 0-0 Maroc Maroc
