Anderlecht, la RAAL et Bruges à la fête dans notre équipe-type de la semaine
La phase classique se rapproche inexorablement de son terme. Voici notre équipe-type de la 27e journée !

Gardien de but 

Si Dender est parvenu à garder le zéro grâce à son portier Gauthier Gallon, le gardien de but du week-end a clairement été Vic Chambaere. L'habituel n°2 de l'Union Saint-Gilloise a sorti le grand jeu à plusieurs reprises, devant Sayyadmanesh et Alcocer notamment, pour éviter l'humiliation au Kuipje.

Défenseurs 

Très gros match en défense centrale de la part de Redouane Halhal, buteur pour le KV Malines mais aussi solide défensivement. Il a eu moins de travail, mais Yllan Okou a encore une fois été très costaud et a muselé un Standard certes peu en vue offensivement. 

Enfin, dans notre trio arrière, mentionnons Joel Ordoñez, auteur d'un match très correct sur le plan défensif et également... buteur décisif à la 90e+10, ce qui pourrait avoir des conséquences de première importance dans la course au titre.

Milieux de terrain

Il figure dans notre équipe-type presque chaque semaine, mais visiblement, il ne compte pas s'arrêter pour autant : Zakaria El Ouahdi a encore été l'un des grands hommes de la victoire de Genk face à La Gantoise, avec un but de plus et cinq dribbles réussis sur cinq. Quelle saison de l'international marocain, qui est notre milieu droit.

Lire aussi… Les absences, une excuse pour l'Union ? David Hubert répond clairement

De l'autre côté, on place un peu par défaut - car il doit bien être aligné quelque part dans ce onze - Thorgan Hazard, double buteur et homme du match pour Anderlecht. Il a bien sûr joué en faux 9 ce week-end, mais le poste de piston gauche ne lui est pas étranger. 

Au coeur de l'entrejeu, on ne peut pas passer à côté de l'excellent match disputé par Nathan De Cat dans un rôle de n°10 qui ne l'a pas empêché de travailler dur. Un bel assist pour Bertaccini, et un beau travail sur un but annulé pour Diarra : quel match !

À ses côtés, mentionnons l'excellente performance d'Arthur Piedfort, danger récurrent pour la défense de l'Union Saint-Gilloise avec Westerlo et auteur de nombreuses passes tranchantes pour aller trouver ses attaquants. 

Attaquants 

La superbe rencontre de Christos Tzolis ne peut pas être mise de côté malgré le scénario polémique qui a souri au Club de Bruges. Le Grec, buteur, a encore une fois été un poison pour la défense adverse. De l'autre côté, on aligne Noah Adedeji-Sternberg, intenable avec Genk qui revient dans le top 6. 

En pointe, retour à vendredi soir avec Pape Fall, la tour de contrôle de la RAAL. L'attaquant sénégalais a pesé sur la défense du Standard et profité d'une erreur de Pirard pour marquer. 

Le onze de base : 

Chambaere / Halhal - Okou - Ordoñez / Hazard - De Cat - Piedfort - El Ouahdi / Tzolis - Fall - Adedeji-Sternberg 

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
