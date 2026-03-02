🎥 Que va faire l'Union avec Christian Burgess, en fin de contrat le 30 juin ?

En cette fin de saison, ce sera un dossier important sur la table des dirigeants de l'Union : faut-il offrir un nouveau contrat à Christian Burgess, actuellement lié aux champions en titre jusqu'à la fin de la saison ? Les supporters ont en tout cas un avis clair sur la question.

L'image n'est pas passée inaperçue. Durant la rencontre entre Westerlo et l'Union, ce dimanche, les supporters bruxellois ont déployé une banderole avec un message on ne peut plus clair : "Prolongez Burgess !"

Arrivé en 2020 en provenance du FC Portsmouth, le défenseur anglais est rapidement devenu le patron de la défense unioniste et est aujourd'hui le capitaine des champions en titre.

Arrière central au style rugueux et souvent critiqué pour cela, Christian Burgess n'en est pas moins un homme clé pour l'Union Saint-Gilloise, tant dans la personnalité qu'il apporte sur le terrain, que par son importance dans les duels défensifs ainsi que sur phase arrêtée.

Que doit faire l'Union avec Christian Burgess, en fin de contrat au terme de la saison ?

Néanmoins, le natif de Londres arrivera en fin de contrat au terme de la saison, et à 34 ans, il ne correspond plus vraiment aux standards de la RUSG, qui mise sur des profils jeunes et talentueux avec une forte probabilité de plus-value.

Les supporters de l'Union ont leur avis sur la question et veulent donc que leur direction offre un nouveau contrat à Christian Burgess, qui pourrait être à l'image de celui offert à Guillaume François l'été dernier, ce dernier voulant rester à bord du navire pour vivre l'aventure en Ligue des Champions.



