Nicolas Frutos a-t-il hésité entre Charleroi et Anderlecht ? "J'imagine ce que vous pensez"

Photo: © photonews

Présenté en tant que nouveau directeur sportif de Charleroi ce lundi, Nicolas Frutos a assuré ne pas avoir hésité avec le Sporting d'Anderlecht, également à la recherche d'un directeur sportif. L'Argentin est déjà pleinement concentré sur sa nouvelle tâche au Mambourg.

Début février, Nicolas Frutos quittait son poste de directeur sportif de la RAAL La Louvière et était attendu du côté du Sporting Charleroi.

La confirmation a cependant traîné, et il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs envoient l'ancien attaquant argentin du côté d'Anderlecht, également à la recherche d'un directeur sportif après le départ concordant dans le timing d'Olivier Renard.

Nicolas Frutos n'a pas voulu rejoindre Anderlecht plutôt que Charleroi

C'est finalement bien au Mambourg que Nicolas Frutos a signé. Présenté en conférence de presse ce lundi, l'homme de 44 ans est revenu sur ses dernières semaines et a démenti toute intention de rejoindre la capitale plutôt que Charleroi.

"J'imagine que vous pensez le contraire, mais ça n'a jamais été dans mon esprit. Charleroi était convaincu que j'étais le bon profil, donc ça s'est fait rapidement. Je n'ai pas eu l'occasion de réfléchir à une autre opportunité", a-t-il déclaré, cité par nos confrères du Soir.


Pas question donc de songer à un retour à Anderlecht pour Nicolas Frutos, déjà bien concentré sur sa nouvelle tâche de directeur du football professionnel à Charleroi. "C'est une chance énorme pour moi d'accompagner un club avec un potentiel incroyable en Wallonie et en Belgique, pour tenter de se mettre au coude-à-coude avec les plus grands clubs du pays", a-t-il conclu.

