La fin de Téléfoot ? Votre rendez-vous du dimanche matin pourrait bien disparaître

C'est une émission française, et pourtant, elle fait partie du paysage footballistique pour énormément de Belges également. L'émission Téléfoot, en clair sur TF1 depuis 1977, pourrait passer en format 100% digital.

Selon L'Equipe, la chaîne de télévision française TF1, qui diffuse le légendaire magazine Téléfoot tous les dimanche matins depuis 1981 maintenant, envisagerait un changement drastique de format. L'émission dominicale passerait ainsi à un format 100% digitale sur la plateforme en ligne TF1 +.

L'objectif serait de se mettre en phase avec l'évolution des moeurs, TF1 ayant calculé que près de 38 millions de personnes consommeraient déjà l'émission via la plate-forme en ligne, à la demande, et non plus en direct le dimanche matin.

La fin de Téléfoot pour le public belge ?

Pour le public belge, qui est également un gros consommateur du magazine présenté actuellement par Grégoire Margotton (et auparavant par Christian Jean-Pierre), cela signifierait tout bonnement... ne plus pouvoir regarder Téléfoot, car les droits télévisés détenus par DAZN empêchent de visionner l'émission sur TF1 +.

Une telle révolution dans le paysage audiovisuel sportif français impacterait donc les téléspectateurs belges, déjà pas gâtés cette saison par le conflit opposant DAZN et la Pro League. Le rituel dominical de Téléfoot restait ancré dans les moeurs.



Depuis l'annonce de cette possible disparition des grilles du PAF, TF1 n'a fait aucun commentaire, mais les réactions sur les réseaux sociaux sont virulentes, beaucoup regrettant la fin d'une institution.