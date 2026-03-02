L'Antwerp veut frapper fort et s'offrir un renfort libre en vue de la saison prochaine

L'Antwerp veut frapper fort et s'offrir un renfort libre en vue de la saison prochaine
L'Antwerp vit une saison un peu compliquée, et va devoir cravacher pour aller chercher le top 6. Mais les dirigeants du Great Old préparent déjà la saison prochaine.

Selon le Nieuwsblad, l'Antwerp serait en effet toujours sur la piste de Lassina Traoré (25 ans), attaquant burkinabé évoluant au Shakhtar Donetsk. Cet hiver déjà, Traoré était proche de rejoindre le Great Old, mais il est finalement resté en Ukraine. 

L'idée serait désormais que Lassina Traoré arrive gratuitement à l'Antwerp l'été prochain, quand son contrat se terminera. Le Burkinabé évolue au Shakhtar depuis 2021 : il avait alors signé en provenance de l'Ajax contre 10 million d'euros.

Lassina Traoré nouvel attaquant de l'Antwerp ? 

Frère de Bertrand Traoré, ancien attaquant de l'Ajax, de Chelsea ou encore de l'OL, Lassina Traoré a inscrit 27 buts en 101 matchs avec le Shakhtar Donetsk. Cette saison, il a été tenu éloigné des terrains durant de longs mois, mais a fêté son retour avec un triplé. 

Un nouvel attaquant est l'une des priorités de l'Antwerp, car Vincent Janssen n'est pas éternel et souvent bien seul en pointe du côté du Bosuil - quand il n'est pas même aligné plus bas dans le jeu. 


L'Antwerp est actuellement 10e au classement en Jupiler Pro League, avec trois points de retard sur le top 6. 

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
