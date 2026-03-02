Cela valait le coup d'attendre : revoilà un très bon Merveille Bokadi à Eupen

Cela valait le coup d'attendre : revoilà un très bon Merveille Bokadi à Eupen
Photo: © photonews

Après six mois d'adaptation dus à sa période d'un an sans club, Merveille Bokadi est de retour à un très bon niveau à l'AS Eupen. L'ancien défenseur du Standard a d'ailleurs inscrit son premier but, ce dimanche au RWDM.

Au mois d'août dernier, l'AS Eupen réalisait un joli coup, du moins sur le papier, en s'offrant les services de Merveille Bokadi, libre depuis son départ du Standard un an plus tôt.

En manque de condition, l'international congolais (28 sélections, mais il ne l'a plus été depuis 2023) a cependant eu besoin de quelques semaines d'adaptation et n'a pratiquement pas joué au début de saison, ne participant qu'à cinq matchs, mais aucun dans la peau d'un titulaire.

Mais depuis le mois de janvier, l'ancien Rouche, désormais âgé de 29 ans, est en très bonne forme. Alors qu'il n'avait pas encore commencé le moindre match, il a été titularisé lors des cinq dernières rencontres et n'a pas quitté le terrain une seule minute.

Merveille Bokadi de retour en très bonne forme à l'AS Eupen

Ce dimanche au RWDM, il pensait donner la victoire à l'AS Eupen en marquant son premier but pour les Pandas à dix minutes du terme, mais c'était sans compter sur une fin de match au scénario totalement fou et un score final de deux buts partout.

Pas encore à son meilleur niveau, mais à nouveau affûté physiquement, Merveille Bokadi devient le meilleur défenseur central d'Eupen, ce qui pourrait avoir une grande incidence... pour la saison prochaine.

Reprise par le Qatar Sports Investment en janvier, l'Alliance se montrera évidemment ambitieuse et constituera cet été une équipe qui devrait pouvoir jouer les premiers rôles en Challenger Pro League. Et avec un Merveille Bokadi à ce niveau, c'est déjà un transfert de moins que le directeur sportif Pasquale Sensibile, si son contrat courant jusqu'au 30 juin est prolongé, devra réaliser.

