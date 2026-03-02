Dernier ex-aequo, le Club NXT giflé par les U23 d'Anderlecht : "C'est la première fois qu'on mérite de perdre"

En Challenger Pro League, le Club NXT a été giflé sur sa pelouse par le RSCA Futures, samedi. Une rencontre après laquelle Jonas De Roeck ne cherchait aucune excuse.

De l'euphorie à la désillusion en trois jours seulement. Après son succès européen à Zilina en Youth League, le Club NXT a été balayé par le RSCA Futures en Challenger Pro League (0-5), dans une rencontre durant laquelle Mathys Angely aura inscrit son premier but pour les Bruxellois.

Pour cette rencontre, Jonas De Roeck, l'entraîneur du Club NXT, avait opté pour une certaine rotation et avait laissé reposer des joueurs qui avaient dépensé beaucoup d'énergie jeudi. Cependant, les Blauw & Zwart se sont retrouvés à dix après 13 minutes et l'exclusion d'André Garcia.

"Il a mal jugé cette phase. Quand on commet une telle erreur en tant que défenseur, on sait à quoi on peut s'attendre", pestait De Roeck au micro de Het Nieuwsblad, alors que son Club NXT a tenu bon jusqu'à la demi-heure avant de s'effondrer.

Les U23 du Club de Bruges balayés par ceux d'Anderlecht

"Pour la première fois cette saison, nous avons mérité notre défaite. Nous avons connu un jour sans, cela peut arriver et nous devons chercher nous-mêmes la raison", pointait De Roeck, tandis que son capitaine, Laurens Goemaere, se montrait plus véhément.

"C'est inacceptable. Perdre n'est jamais agréable, mais ça ne peut jamais arriver de cette façon. Jouer à dix n'est pas une excuse pour baisser les bras. Même dans les moments difficiles, il faut donner le meilleur de soi-même pour prendre des points."