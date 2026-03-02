Dernier ex-aequo, le Club NXT giflé par les U23 d'Anderlecht : "C'est la première fois qu'on mérite de perdre"

En Challenger Pro League, le Club NXT a été giflé sur sa pelouse par le RSCA Futures, samedi. Une rencontre après laquelle Jonas De Roeck ne cherchait aucune excuse.

De l'euphorie à la désillusion en trois jours seulement. Après son succès européen à Zilina en Youth League, le Club NXT a été balayé par le RSCA Futures en Challenger Pro League (0-5), dans une rencontre durant laquelle Mathys Angely aura inscrit son premier but pour les Bruxellois.

Pour cette rencontre, Jonas De Roeck, l'entraîneur du Club NXT, avait opté pour une certaine rotation et avait laissé reposer des joueurs qui avaient dépensé beaucoup d'énergie jeudi. Cependant, les Blauw & Zwart se sont retrouvés à dix après 13 minutes et l'exclusion d'André Garcia.

"Il a mal jugé cette phase. Quand on commet une telle erreur en tant que défenseur, on sait à quoi on peut s'attendre", pestait De Roeck au micro de Het Nieuwsblad, alors que son Club NXT a tenu bon jusqu'à la demi-heure avant de s'effondrer.

Les U23 du Club de Bruges balayés par ceux d'Anderlecht

"Pour la première fois cette saison, nous avons mérité notre défaite. Nous avons connu un jour sans, cela peut arriver et nous devons chercher nous-mêmes la raison", pointait De Roeck, tandis que son capitaine, Laurens Goemaere, se montrait plus véhément.

"C'est inacceptable. Perdre n'est jamais agréable, mais ça ne peut jamais arriver de cette façon. Jouer à dix n'est pas une excuse pour baisser les bras. Même dans les moments difficiles, il faut donner le meilleur de soi-même pour prendre des points." 

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 25 69 22 3 0 55-17 38 G G G G G
2. KV Courtrai KV Courtrai 25 54 17 3 5 46-25 21 P G P G G
3. Beerschot Beerschot 26 48 14 6 6 37-25 12 G G P P G
4. Lommel SK Lommel SK 26 45 13 6 7 49-37 12 P P G G P
5. FC Liège FC Liège 26 43 13 4 9 37-31 6 P G P G P
6. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 26 43 12 7 7 37-32 5 P P G P P
7. La Gantoise La Gantoise 25 36 11 3 11 35-34 1 P P G P G
8. Eupen Eupen 25 36 9 9 7 34-30 4 P P G P P
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 25 33 8 9 8 35-35 0 P P P G P
10. RWDM Brussels RWDM Brussels 26 29 7 8 11 40-43 -3 G P P P P
11. Lierse SK Lierse SK 25 27 7 6 12 28-35 -7 P P P P G
12. RSCA Futures RSCA Futures 25 27 6 9 10 36-39 -3 P G P G G
13. Francs Borains Francs Borains 25 24 6 7 12 23-33 -10 G P P P P
14. Jong Genk Jong Genk 25 23 6 5 14 33-50 -17 G P G P P
15. RFC Seraing RFC Seraing 24 23 5 8 11 23-34 -11 P P P G G
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 26 16 4 4 18 27-47 -20 G P P P P
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 25 16 3 7 15 21-49 -28 P P P G P

Division 2

 Journée 27
La Gantoise La Gantoise 2-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Courtrai KV Courtrai 3-1 FC Liège FC Liège
SK Beveren SK Beveren 2-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 0-2 Beerschot Beerschot
Jong Genk Jong Genk 2-3 Lierse SK Lierse SK
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-5 RSCA Futures RSCA Futures
RWDM Brussels RWDM Brussels 2-2 Eupen Eupen
Lommel SK Lommel SK 0-1 RFC Seraing RFC Seraing
