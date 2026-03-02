🎥 En 15 minutes contre Arsenal, Roméo Lavia a rappelé que son début de carrière était un énorme gâchis

Photo: © photonews

Une grosse semaine après avoir rejoué avec les U21, Roméo Lavia a pris part aux quinze dernières minutes du derby du nord de Londres, ce dimanche, entre Arsenal et Chelsea. Un temps de jeu suffisant pour que le Diable Rouge de 22 ans puisse rappeler son talent.

Considéré à raison comme l'un des plus grands talents du football européen depuis sa jeunesse, Roméo Lavia n'a toujours pu disputer qu'une seule saison complète, avec Southampton en 2022-2023, la faute à de nombreuses blessures qui ne cessent de miner son début de carrière.

Preuve de son talent, Chelsea avait offert plus de 60 millions d'euros aux Saints dans la foulée pour s'attacher les services de l'ancien talent de Neerpede. Un investissement que Roméo Lavia n'a encore jamais pu justifier.

Le joueur de 22 ans n'a en effet disputé que 31 matchs officiels avec les Blues, dont neuf seulement cette saison, pour un faible total de 300 minutes de jeu, en raison de nouveaux pépins physiques.

La montée au jeu séduisante de Roméo Lavia avec Chelsea contre Arsenal

De retour, le Diable Rouge a rejoué il y a une dizaine de jours avec les U21 de Chelsea contre Leeds, mais avait immédiatement été victime d'un gros tacle qui laissait déjà inquiet. Plus de peur que de mal, finalement, puisqu'il était sur le banc de l'équipe première le lendemain pour la réception de Burnley.

Il n'était cependant pas monté au jeu, mais a eu ce privilège ce dimanche pour les quinze dernières minutes du derby du nord de Londres entre Arsenal et Chelsea, remporté par les Gunners (2-1). Et s'il n'a pas pu inverser le cours de la rencontre, Roméo Lavia a une nouvelle fois rappelé en un quart d'heure le gâchis que c'était de ne pas pouvoir le voir enchaîner.

