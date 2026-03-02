Un geste stupide mais une sanction clémente : Clinton Nsiala s'excuse et peut s'estimer heureux

Clinton Nsiala connaît la sanction que réclame le parquet à son encontre après son coup sur Marc Giger.

Stupeur au Kuipje à la demi-heure : suite à un petit geste anodin de Marc Giger, Clinton Nsiala dégoupille totalement et envoie un coup de poing au visage de son adversaire. L'arbitre n'hésite pas une seconde : c'est un carton rouge, et Westerlo est à 10.

On se disait que Clinton Nsiala ne reverrait plus les terrains de sitôt. Mais le Nieuwsblad nous apprend ce lundi soir que le parquet de la fédération a finalement été assez clément avec le joueur de Westerlo.

Pour ce coup "mettant l'intégrité physique de l'adversaire en danger", le Campinois s'est vu proposer une sanction de quatre matchs de suspension, dont trois effectifs. Le casier vierge de Clinton Nsiala a été retenu en sa faveur.

Westerlo refuse la sanction, Nsiala s'excuse

Si le KVC Westerlo accepte la sanction, on ne reverra plus le défenseur central français durant la phase classique. Mais le club campinois a décidé de se porter en appel et refuse donc cette proposition de sanction du parquet - une prise de risque, car le second verdict pourrait être plus sévère.

Lire aussi… 🎥 Que va faire l'Union avec Christian Burgess, en fin de contrat le 30 juin ?›

Clinton Nsiala, lui, a présenté ses excuses sur Instagram après son geste. "Je voudrais offrir mes plus sincères excuses pour mon attitude cet après-midi. C'était égoïste et non-professionnel de ma part (...) Je reviendrai avec une conscience claire de mon erreur, avec une bonne attitude et encore plus de détermination que jusqu'à présent".