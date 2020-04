Khalilou Fadiga, Mbaye Leye, Franck Ribery, ... : les réactions sont très nombreuses suite au décès de Pape Diouf

Atteint du covid-19, Diouf était hospitalisé dans la capitale sénégalaise avant son décès. La disparition soudaine de cette figure emblématique de l’Olympique de Marseille continue de provoquer l'émotion.

Après l'OM et Samir Nasri (lire ici) notamment, d'autres figures du ballond rond se sont exprimées. C'est le cas notamment de Franck Ribéry, Bernard Tapie l'ancien homme fort de l’OM, de Didier Deschamps, Jean-Michel Aulas et Sadio Mané pour ne citer qu'eux.

Plus près de chez nous, Mbaye Leye, Khalilou Fadiga ou encore de Pierre Kompany ont également tenu à partager un hommage à l'ancien dirigeant.

La CAF (Confédération africaine de football) a également exprimé ses condoléances sur son site.

Vous avez ouvert des portes , construit des autoroutes d’opportunités pour nous peuple africain et sénégalais 🇸🇳 et aussi montré la voie que tout est possible dans ce monde,que seul la compétence est à promouvoir..

RIP Mr Diouf Pape 🙏🏿@kf1011 pic.twitter.com/YaIJeN357k