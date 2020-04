Une année 2020 sans supporters dans le stade ? La Bundesliga regarde toutes les pistes

Beaucoup de questions sont sur la table avec la crise du coronavirus, nombreuses sont celles qui commencent par un "Et si". Et si vous ne pouviez plus jouer au football cette saison ? Et si l'UEFA décide qu'il est toujours possible de jouer en juin ? Et si ...

Que se passe-t-il si le coronavirus n'est toujours pas entièrement éradiqué au début de la saison prochaine ? C'est ce que Christian Seifert, le CEO de la ligue professionnelle allemande (DFL), se pose comme question. "Si nous pouvons jouer à nouveau, nous devons attendre et voir si nous pouvons à nouveau admettre des supporters dans les stades", a déclaré Seifert à ESPN. "Cela pourrait être cette saison, mais aussi au début de la saison prochaine ou jusqu'à la fin de l'année", a-t-il suggéré. Pour le moment, la DFL veut terminer la saison en cours. Les clubs ont déjà convenu de mesures, notamment pour terminer (si le temps le permet) des matchs à huis clos. La Bundesliga étant l'une des principales ligues d'Europe, les plus petites ligues pourraient la suivre.