🎥 Deux ans déjà: "le plus beau but" de la carrière de Cristiano Ronaldo

Adepte des envolées poétiques, Cristiano Ronaldo avait sorti le grand jeu, au Juventus Stadium, sur une pelouse qui allait bientôt devenir sienne.

Il y a deux ans déjà et personne n'a pourtant oublié cette fabuleuse bicylette, inscrite en quart de finale aller de la Ligue des Champions, contre la Juventus. Le Portugais lui-même la désigné comme le plus beau but de sa carrière.

Ce soir-là, le magicien du Real avait servi un véritable festival à un stade qui allait l'accueillir, à bras ouverts, quelques mois plus tard. Déjà buteur en tout début de match, CR7 s'envolait pour éteindre presque les illusions de la Juventus.

Et rapprocher un peu plus le Real d'un troisième sacre consécutif en Ligue des Champions. Les Merengue avaient pourtant tremblé au retour (Ronaldo sauvant la mise sur penalty dans les arrêts de jeu sur penaltu), mais avaient ensuite effacé le Bayern et Liverpool pour soulever, à nouveau, la Coupe aux grandes oreilles.