L'UEFA prend déjà ses dispositions auprès des villes hôtes pour l'Euro reporté en 2021

La pandémie de coronavirus a poussé l'instance européenne du football à reporter le tournoi à l'année prochaine.

L’UEFA a contacté les 12 villes hôtes pour s’assurer que l’Euro 2020, reporté à 2021, pourra se disputer dans ces villes à la même période l’an prochain.

"L’UEFA est en contact avec toutes les 12 villes à ce sujet et des annonces seront faites en temps voulu", a déclaré l’instance européenne. "L’Euro 2020 aura lieu entre le 11 juin et le 11 juillet 2021, avec l’intention de conserver le même calendrier et les mêmes sites."

Les douze villes retenues, à savoir Amsterdam, Bakou, Bilbao, Budapest, Bucarest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Londres, Munich, Rome et Saint-Pétersbourg, doivent confirmer qu’elles sont également disponibles l’année prochaine.