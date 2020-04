Christian Kabasele et la Premier League : "Reprendre ? Oui, mais pas sans supporters !"

Suspendue, au moins jusque fin mai, la saison de Premier League pourra-t-elle se terminer? C'est le souhait de Christian Kabasele, mais pas dans n'importe quelles conditions.

Auteur d’une excellente saison, "l’une de mes meilleures", confie-t-il, Christian Kabasele a été stoppé en plein élan. Et il ne le cache pas qu’il espère qu’il aura encore l’occasion de jouer dans les prochains mois. "C’est mieux d’essayer de terminer, sinon ça voudrait dire qu’on a joué une trentaine de matchs pour rien et ça, ce serait dommage", explique-t-il dans une interview accordée à RTL Sport.

A huis clos? Je prendrais ça comme une sanction.

Mais s’il espère rejouer en championnat cette saison, le défenseur central de Watford refuse de reprendre à n’importe quel prix. "Reprendre dans des stades vides, personnellement, je ne suis pas pour", insiste-t-il. "On joue d’abord au football pour des supporters et jouer à huis clos, je prendrais ça comme une sanction."

Mais l’ancien Genkois insiste: le football, c’est tout sauf la priorité pour le moment. "Le plus important c’est la santé et on ne reprendra que quand la santé de tous sera garantie."