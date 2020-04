Guillaume Gillet explique pourquoi son cœur a penché pour les Sang et Or

Nantes, l'Olympiakos et Lens: Guillaume Gillet a beaucoup bougé depuis qu'il a quitté le Sporting d'Anderlecht, en fin de saison 2015-2016, et il a trouvé à Lens exactement le défi qu'il cherchait.

Il l’admet, à 35 ans, il ne se voyait pas spécialement revenir au pays. "J’avais peur de revenir en Belgique et d’être déçu, après, notamment, tout ce que j’ai connu à Anderlecht", explique-t-il à RTL. Le défi lensois est donc arrivé au bon moment: "Lens, c’est un club mythique qu’on connaît bien en Belgique, parce que c’est à côté, mais aussi pour la réputation de ses supporters."

"Bollaert a quelque chose de particulier"

L’ambiance dans le Nord de la France, reste l’un des atouts des Sang et Or et Guillaume Gillet apprécie chaque semaine en Ligue 2. "J’ai connu des ambiances très chaudes dans tous les clubs où je suis passé, j’ai d’ailleurs eu la chance d’être bien accueilli partout, mais c’est vrai que Bollaert a quelque chose de particulier."

Arrivé la saison dernière dans le Nord, Guillaume Gillet avait loupé la montée en Ligue 1 de toute justesse en fin de saison dernière, mais semblait bien parti avant l’interruption: le Racing Club de Lens était bien installé à la seconde place de Ligue 2, à un petit point du leader, Lorient.