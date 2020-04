Satisfait de la saison de Malines, Thibault Peyre n'est pas entièrement rassasié : "Envie que ce match ait lieu"

La pandémie de coronavirus a frappé de plein fouet la planète entière et le monde du sport est l'arrêt. Tout le monde se pose la même question : Quand les différents championnats vont-ils reprendre ?

En cette période de confinement, les joueurs tentent de garder la forme. "Nous avons reçu un programme individuel intensif afin de pouvoir rester fit. Néanmoins, rien ne remplace les entraînements. Le football est un sport collectif et de contacts. Si on devait reprendre, il faudrait plusieurs semaines afin de retrouver le rythme etc...", nous confie Thibault Peyre.

Le KV Malines était classé à la 6ème place après 29 journées de championnat. "Une bonne saison et un bilan plus que satisfaisant pour un promu", souligne le défenseur central. "Une équipe composée de supers mecs avec un top entraîneur. Espérons que tout le monde reste à bord cet été. De plus, on possède un superbe stade et un public en or. Il y a tous les ingrédients réunis pour réussir à Malines", explique le Français.

"Néanmoins, je pense que nous aurions pu mieux faire cette saison, surtout à la maison. Nous avons perdu trop de points bêtement à s'en tirer les cheveux. Contre Saint-Trond où on prend deux buts en fin de rencontre et le dernier match à l'AFAS Stadion contre Eupen où on leur offre un point", ajoute le natif de Martigues qui aimerait disputer le match décisif de la 30ème journée contre Genk.

En effet, alors qu'il restait une journée à disputer, Malines (44 points), Genk (44 points) et Anderlecht (43 points) se disputaient la 6ème place, synonyme de participation aux playoffs 1. Les Mauves devaient se déplacer à Saint-Trond tandis que le KaVé se rendait à Genk. "Une sorte de petite finale pour décrocher une place au sein des playoffs 1. Étand donné que nous jouons vers l'avant, nous serions allés à la Luminus Arena le couteau entre les dents pour l'emporter là-bas. J'ai envie que ce match ait lieu, mais bon nous verrons comment les choses évoluent. La santé prime et le reste suivra. Advienne que pourra", a conclu Thibault Peyre.