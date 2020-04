Les U21 profiteront-ils du chaos du football belge pour intégrer la D1B ?

La D1B est sens dessus-dessous après que la moitié des clubs la composant n'ait pas obtenu la licence professionnelle pour y évoluer. Une solution ? Y intégrer les équipes Espoirs des grands clubs de D1A.

L'idée de faire évoluer les équipes U21 dans l'antichambre de l'élite, face à des équipes A, est évoquée depuis de longues années mais n'a jamais été considérée comme prioritaire par les décideurs du football belge. Elle est cependant déjà un fait, notamment, en Espagne où les équipes B du FC Barcelone, du Real Madrid ou encore du FC Séville évoluent dans les divisions inférieures et peuvent y goûter au football professionnel et à l'opposition d'adultes pour faciliter la transition avec l'équipe A.

Et si la crise du football belge permettait une refonte du système et, cette fois, l'intégration des équipes U21 en D1B (ou quel que soit le nom que la future compétition au second échelon national portera) ? C'est ce que pense le Nieuwsblad, qui sous-entend qu'au cas où trop peu de clubs obtiennent la licence professionnelle pour évoluer en D1A ou D1B, les U21 devraient "sauver" la seconde division, qui ne serait pas viable si plusieurs de ses représentants passent à côté du précieux sésame ...