L'AFC Tubize prolonge son gardien de but malgré la relégation

Le portier de l'AFC Tubize Thomas De Bie a prolongé chez les Sang & Or pour deux saisons.

Thomas De Bie (23 ans), gardien de but de l'AFC Tubize, a prolongé pour les deux saisons à venir chez les Sang & Or. Le club brabançon a été officiellement relégué en D2 Amateurs suite à la décision de l'ACFF et de l'Union Belge de mettre un terme aux championnats amateurs, mais le portier passé par le KV Ostende et le Cercle de Bruges a décidé de rester à Tubize.