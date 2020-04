Une étoile bleue en plus dans le ciel : "Bonetti est l'un des plus grands joueurs de l'Histoire de Chelsea"

Bonetti a porté 729 fois la vareuse de Chelsea, entre 1959 et 1979. "L"un des plus grands joueurs de l'Histoire du club", comme le rappelle Chelsea, était également un international anglais. Seulement, il n'a joué pour les Three Lions qu'à 7 reprises. Pendant toute sa carrière internationale, il devait se contenter des quelques matchs que lui laissait le portier anglais Gordon Banks.

Les Blues lui rendent hommage sur leurs réseaux sociaux. Rest in peace, Peter Bonetti, celui qui était surnommé Le Chat, grâce à ses fabuleux réflexes sur sa ligne !

All of us at Chelsea Football Club are deeply saddened to announce the passing of our brilliant former goalkeeper, Peter Bonetti, who made an incredible 729 appearances for the Blues…