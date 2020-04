Bonne nouvelle pour la légende de Liverpool, Kenny Dalglish

L'ancien entraîneur des Reds avait été admis pour un traitement et les tests avaient révélé qu'il était positif au coronavirus.

Quatre jours après son admission, Kenny Dalglish a pu quitter l'hôpital.

Testé positif au coronavirus, l'ancien joueur et entraîneur de Liverpool est cependant porteur asymptomatique.

Peu après sa sortie, Dalglish s'est exprimé auprès du Sunday Post et a tenu à remercier le personnel soignant.

"Nous avons tous beaucoup de chance de les avoir", a-t-il confié.

"Les gens pourraient penser que j’ai eu la plus grande attention à cause de mon nom mais tous les patients du National Health Service reçoivent la plus grande attention."