La fin d'une ère ? Manuel Neuer et le Bayern Munich proches de la séparation

Le fidèle Manuel Neuer pourrait bien être proche d'un départ du Bayern Munich, où son contrat ne devrait pas être prolongé.

Le contrat de Manuel Neuer (34 ans) au Bayern Munich expire en juin 2021, mais les discussions semblent au point mort entre les deux parties. D'après Kicker, alors que les deux parties souhaiteraient prolonger, il y aurait désaccord sur les conditions de cette prolongation : Neuer voudrait un contrat jusqu'en 2025, le Bayern ne lui offrirait une extension de contrat que jusqu'en 2023 (Neuer aurait alors 37 ans). Manuel Neuer serait également trop gourmand sur le plan financier.

Mais ces fuites dans la presse allemande auraient déplu au gardien de but, champion du monde en 2014 et arrivé en Bavière en 2011, disputant depuis 373 matchs pour le Bayern Munich. La presse allemande évoque aussi le fait que l'arrivée d'Alexandr Nübel, jeune portier de Schalke 04, se serait accompagnée d'une promesse d'un certain nombre de rencontres, ce qui n'aurait pas plu à Neuer. Bref : un départ est envisageable ... et sans surprise, Manchester City et son coach Pep Guardiola suivraient l'affaire.