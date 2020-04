Un journaliste de la BBC se souvient du jour où il a eu tout faux sur Marouane Fellaini

Il faut du courage pour reconnaître ses torts. Un journaliste de la BBC a fait un récapitulatif de toutes les fois où il s'est tout bonnement ... planté.

Marouane Fellaini n'a pas toujours (et ne fait toujours pas) l'unanimité en Angleterre, de par son style de jeu peu élégant. Mais il est impossible de nier l'impact que le désormais ex-Diable Rouge a eu sur ses équipes, et notamment à Everton ; pourtant, Phil McNulty, chef de la rédaction sport de la BBC, n'était pas un fan, comme il le confesse aujourd'hui.

McNulty a ainsi compilé les moments dans sa carrière où il s'est, pour ainsi dire, "planté". "Confession : je n'ai jamais été un fan de Marouane Fellaini. Il martyrisait les petites équipes mais ne faisait pas grand chose contre les grandes", entame McNulty. "Quel meilleur moment pour émettre publiquement cette théorie que 4 heures avant le match d'ouverture d'Everton lors de la saison 2012-2013, face à un ManU auréolé du dernier titre de l'ère Alex Ferguson ?". Dont acte : McNulty écrit à l'époque ceci : "J'ai été très critiqué pour avoir dit que Marouane Fellaini n'influençait pas les grands matchs ; voyons ce qu'il en sera ce soir contre Man. United".

Took heavy flak from Everton fans for saying Fellaini does not influence enough big games - let's see how he goes against Man Utd tonight. — Phil McNulty (@philmcnulty) August 20, 2012

Résultat : un grand match de "Big Mo". "Peut-être le meilleur match de Fellaini en Premier League, terrorisant Manchester United sur tout le terrain et mettant en pièces Michael Carrick et ses collègues", se rappelle McNulty. "Et pour faire bonne mesure, Fellaini allait marquer le but de la victoire d'une tête magistrale avant une standing ovation de tout Goodison Park".

Inutile de préciser que le chef sports de la BBC a dû avaler ses paroles. "L'une des réponses Twitter les plus sympathiques que j'ai reçues aura été de "mettre ça dans ma pipe pour le fumer" ("stick that in your pipe and smoke it", expression anglaise intraduisible évoquant le fait d'accepter un fait qui nous déplaît)". Marouane Fellaini signera par la suite ... à Manchester United.