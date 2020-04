Les Gunners répartissent leurs joueurs sur dix terrains et peuvent ainsi reprendre les entraînements

Arsenal est donc devenu, ce lundi, le premier club de Premier League à reprendre les entraînements.

Le gouvernement britannique compte ne pas permettre de reprise de compétitions officielles avant le 8 juin, date à laquelle la Premier League espère donc désormais reprendre ses droits. En attendant, les joueurs d'Arsenal ont pu retrouver les installations de leur club en ce début de semaine. Un retour progressif aux affaires qui a déjà donné des idées à Brighton.

Bien sûr, joueurs et staff technique devront respecter des mesures sanitaires très strictes, rappelle Sky Sport : distanciation sociale, un maximum de cinq joueurs par terrain, travail individuel, etc. Le club londonien a un avantage certain pour faciliter le respect des règles ; il dispose de dix terrains d'entraînements sur lesquels les joueurs pourront donc être répartis et ainsi, simultanément, retrouver petit à petit leur condition.