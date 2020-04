Kylian Mbappé dévoile son but préféré et le plus beau qu'il ait vu

L'attaquant du Paris Saint-Germain a été interrogé sur sa plus belle réalisation.

Kylian Mbappé a désigné son but préféré : celui de la finale de la Coupe du monde 2018 avec la France contre la Croatie, dans une interview accordée à Bein Sports.

"Mon but préféré ? Je dirais le but contre la Croatie, en finale de la Coupe du monde", a ainsi confié le Champion du monde. "Parce que c'est le plus important que j'ai marqué jusqu'à présent. Choisir parmi ceux que j'ai marqué, c'est pas facile, je ne me souviens pas de tous. Je fais toujours par rapport au contexte, à l'enjeu, l'adversaire, donc je vais dire celui-là."

Et le plus beau but qu'il ait vu ? "Le but de Ronaldo face à Gigi (Buffon, en quarts de finale de la ligue des champions 2017-18). J'ai eu la chance de cottoyer Gigi et il m'en a parlé. D'avoir son ressenti en plus du but de légende qu'il a mis, c'est un tout."