Bruges a une solution de repli si aucun accord n'est trouvé avec La Gantoise

Après avoir été chercher Ivan Leko à la Planet Group Arena, le Club de Bruges aimerait également en débaucher Bart Van Tornhout, entraîneur des gardiens.

La tension est à son comble entre le FC Bruges et La Gantoise après que les Blauw & Zwart aient "chipé" Ivan Leko aux Buffalos, mais aussi et surtout tenté de récidiver concernant Bart Van Tornhout, leur entraîneur des gardiens.

Comme pour Leko, Sam Baro et la direction gantoise n'ont pas été contactés au préalable concernant Van Tornhout, et souhaiteraient donc cette fois empêcher Bruges de venir se servir au sein de leur staff. Le Club a donc une autre piste en tête.

Vandenbussche pour remplacer Biebauw ?

Selon Het Laatste Nieuws, si aucun accord ne peut être trouvé concernant Bart Van Tornhout, Bruges se tournera en effet vers l'entraîneur des gardiens de l'Antwerp : Brian Vandenbussche. Ce dernier aurait également été contacté.

Cette fois, cependant, Bruges aurait fait les choses dans l'ordre, car la direction anversoise aurait bel et bien été tenue au courant de cette prise de contact avec Vandenbussche, en poste depuis juillet 2022 au Bosuil.



En même temps que Nicky Hayen, l'entraîneur des gardiens des Gazelles Wouter Biebauw, a lui aussi quitté le Jan Breydel. Il a déjà retrouvé un employeur, et sans devoir déménager, puisqu'il est devenu entraîneur des gardiens... du Cercle de Bruges.