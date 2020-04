Officiel : le PSG obtient un 7ème titre en 8 ans

La LFP a voté ce jeudi après-midi : le Paris-Saint-Germain est sacré champion de France pour la saison 2019-2020.

Un troisième titre consécutif, et un septième depuis 2013. Seuls les Monégasques étaient parvenus à déstabiliser l'hégémonie parisienne en 2017. Leurs rivaux marseillais terminent deuxièmes et obtiennent ainsi un ticket pour la Ligue des Champions, tout comme Rennes, troisième de Ligue 1.

Lille, Reims et Nice devraient avoir droit à l'Europa League. En revanche, les mauvaises nouvelles concernent Toulouse et Amiens, les deux mauvais élèves de la Ligue 1. Ils devront céder leur place dans l'élite à Lens et Lorient.

Il s'agit donc d'une décision totalement différente de celle votée aux Pays-Bas. D'ailleurs, le Président du TFC a déjà fait savoir son mécontentement et a indiqué qu'il allait porter plainte. Un vote qui risque en effet de déclencher quelques polémiques et de nombreux débats, puisqu'il restait 10 journées à disputer. Les Parisiens avaient 12 points d'avance sur le deuxième, Toulouse 14 de retard sur le premier non relégable.

En revanche, pour Amiens, la décision risque d'être encore plus compliquée à avaler. Les Braqueurs pourraient s'estimer braqués, puisqu'ils n'avaient que quatre points de retard sur Nîmes. C'est pour cette raison qu'il n'y aura pas de descendants en Eredivisie, par exemple. Dans tous les cas, certains clubs seront de toute manière lésés.