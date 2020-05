Guillaume Gillet fixe sa priorité pour la saison prochaine!

Après deux ans en Ligue 2, il veut vivre l'aventure Ligue 1 avec le Racing Club de Lens!

Guillaume Gillet était arrivé il y a deux ans à Lens, il y a vite trouvé ses repères. Il y a tout juste un an, après avoir manqué de peu la montée, le joueur belge prolongeait son aventure d'un an. Et, alors que son contrat expire fin juin, il espère trouver un terrain d'entente avec la direction.

L'ancien Mauve confirme dans un entretien accordé à la RTBF. "J'ai vraiment envie de porter ce maillot Sang et Or en Ligue 1 la saison prochaine. Je me sens bien et j'ai envie de continuer et j'espère que le club sera du même avis."

Si c'est le cas, Guillaume Gillet disputera donc une troisième saison dans le Nord de la France et retrouvera la Ligue 1, trois ans après avoir quitté le FC Nantes.