Quand le président d'un club de Ligue 1 en allume un autre : "En étant dernier, avec une certaine décence, j'aurais fermé ma gueule"

Dernier au classement de la Ligue 1 après l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 en raison de la pandémie de coronavirus, Toulouse a été relégué en Ligue 2.

Cependant, le président du TFC Olivier Sadran compte contester cette décision. Le président de Montpellier, Laurent Nicollin a glissé un tacle pour son homologue toulousain.

"Quand j'entendais certains évoquer une fin de championnat basée sur des algorithmes, d'autres sur le fait d'avoir joué Paris déjà deux fois... On a eu des moments ubuesques. Vu la pandémie, ces comportements auraient pu être évités. On va me dire 'si tu étais Toulouse ou Amiens, tu la ramènerais aussi'. Je ne sais pas, enfin si, je sais. En étant dernier, avec une certaine décence, j'aurais fermé ma gueule. Je pense comme ça aujourd'hui, en vieillissant je deviendrais peut-être un gros con", a lâché le patron du MHSC pour Le Figaro.