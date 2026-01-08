Remise générale en Flandre, l'ACFF prendra bientôt une décision

La neige risque encore de perturber le football amateur ce week-end. L'association flamande de football amateur, Voetbal Vlaanderen, a déjà annoncé une remise générale ; l'ACFF prendra une décision ce jeudi.

Ces derniers jours, les divisions inférieures du football amateur ont déjà été perturbées par les fortes chutes de neige qui ont frappé le pays. Ainsi, l'énorme majorité des rencontres de D2 VV, D3 VV, D2 ACFF et D3 ACFF avaient été reportées.

Ce week-end, la reprise est au programme en D1 VV et D1 ACFF, le premier échelon du football amateur belge. Mais il y a de fortes chances pour qu'on ne joue pas du tout à travers le pays.

La VV ne jouera pas, l'ACFF se réunit

C'est en tout cas déjà décidé en ce qui concerne la D1 VV : Voetbal Vlaanderen s'est réuni ce jeudi matin, et a pris la décision d'une remise générale pour les rencontres de ce week-end. Les matchs devraient être reportés au week-end du 15 février.

Du côté de l'ACFF, une réunion est au programme un peu plus tard ce jeudi. Il y a de fortes chances qu'une remise soit également déclarée.



Cela concernera donc le match au sommet de cette reprise : Tubize-Braine, leader de la D1 ACFF, devrait initialement recevoir le RAEC Mons, 2e, dans une rencontre qui peut constituer un tournant pour la course au titre. Un week-end de toppers, puisque le 3e, Virton, devrait de son côté recevoir le 4e, Habay-la-Neuve.