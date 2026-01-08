Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Gassama - Balov

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Gassama - Balov

Olivier Renard continue à prospecter : Anderlecht sur la piste d'un grand espoir bulgare

Anderlecht veut se renforcer à plusieurs positions cet hiver. Les Mauves étudieraient notamment le profil de Kristiyan Balov. (Lire la suite)

De retour en Pro League par la grande porte ? Le Club de Bruges en pince pour un ancien d'Eupen

Le Club de Bruges prospecte déjà pour le mercato estival. L'une des pistes ne serait autre que Djeidi Gassama, déjà bien connu en Pro League. (Lire la suite)