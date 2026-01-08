De retour en Pro League par la grande porte ? Le Club de Bruges en pince pour un ancien d'Eupen

De retour en Pro League par la grande porte ? Le Club de Bruges en pince pour un ancien d'Eupen
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5855

Le Club de Bruges prospecte déjà pour le mercato estival. L'une des pistes ne serait autre que Djeidi Gassama, déjà bien connu en Pro League.

Il y a trois ans, Eupen s'était fait prêter Djeidi Gassama en provenance du PSG. En compagnie de plusieurs espoirs parisiens comme Teddy Alloh ou Nathan Bitumazala (le seul encore actif au Kehrweg), il devait se développer chez les Pandas et aider le club à se maintenir en D1A.

Dans les cantons de l'est, l'ailier aux origines mauritaniennes avait pris un peu de temps à s'affirmer comme titulaire, ne s'imposant dans le onze qu'en fin de saison. Kristoffer Andersen et ensuite Edward Still l'ont longtemps utilisé comme supersub.

Avec sa vitesse, Gassama pouvait faire mal à des défenses fatiguées en fin de match. Il avait ainsi plié un match en marquant le but du break contre le Standard de Ronny Deila lors d'une soirée de liesse de novembre 2022.

Très apprécié outre-Manche

Dans la foulée de son retour de prêt, le PSG l'a vendu à Sheffield Wednesday. Il s'y est progressivement imposé et reste sur une saison à 7 buts en Championship. Ses prestations ont convaincu les Glasgow Rangers, qui ont déboursé près de deux millions pour le recruter l'été dernier.

Malgré la saison tortueuse des Rangers, l'ancien des Pandas s'est directement imposé avec 4 buts en 6 matchs de préliminaire de Ligue des Champions, de quoi s'imposer durablement comme titulaire. Sa progression ne laisserait pas le Club de Bruges de marbre. Selon le journaliste Rudy Galetti, les Blauw en Zwart ont pris leurs renseignements en vue d'un transfert pour l'été prochain.

Pas encore d'offre concrète, mais un intérêt certain, qui devrait encore se renforcer si Christos Tzolis était amené à partir. D'autant que Mamadou Diakhon n'a pas encore vraiment convaincu sur la gauche. Avec un contrat jusqu'en juin 2029, le potentiel transfert de Gassama serait toutefois assez onéreux.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
FC Bruges
Djeidi Gassama

Plus de news

L'arme du Standard pour la deuxième partie de saison ? "Ce n'est plus le même joueur"

L'arme du Standard pour la deuxième partie de saison ? "Ce n'est plus le même joueur"

11:20
"Vers une équipe qui joue un tel anti-football ?" : un vrai jeu de poker menteur autour de Radja Nainggolan

"Vers une équipe qui joue un tel anti-football ?" : un vrai jeu de poker menteur autour de Radja Nainggolan

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Balov - Gassama

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Balov - Gassama

08:00
Les Sadiki marqués à vie par les supporters d'Anderlecht : "Il a reçu des menaces de mort, je déprimais"

Les Sadiki marqués à vie par les supporters d'Anderlecht : "Il a reçu des menaces de mort, je déprimais"

10:30
Mbaye Leye plus mature qu'au Standard ? "Un jeune entraîneur dans un club en difficulté, c'est compliqué"

Mbaye Leye plus mature qu'au Standard ? "Un jeune entraîneur dans un club en difficulté, c'est compliqué"

10:00
Et si Anderlecht disposait dans son propre noyau de la solution en attaque ? "Je m'en sens assez proche"

Et si Anderlecht disposait dans son propre noyau de la solution en attaque ? "Je m'en sens assez proche"

09:30
L'Union a tenté sa chance pour un Brugeois l'été dernier : "Il y a eu un contact, mais..."

L'Union a tenté sa chance pour un Brugeois l'été dernier : "Il y a eu un contact, mais..."

07:20
"Je voulais revenir à Anderlecht" : les confessions de Francis Amuzu sur les discussions de l'été dernier

"Je voulais revenir à Anderlecht" : les confessions de Francis Amuzu sur les discussions de l'été dernier

09:00
Hans Cornelis au début de quelque chose de grand ? "Je le vois bien devenir le Pocognoli de Charleroi"

Hans Cornelis au début de quelque chose de grand ? "Je le vois bien devenir le Pocognoli de Charleroi"

08:30
Olivier Renard continue à prospecter : Anderlecht sur la piste d'un grand espoir bulgare

Olivier Renard continue à prospecter : Anderlecht sur la piste d'un grand espoir bulgare

08:00
Le Clasico n'a lieu que dans trois semaines, et pourtant : le Standard annonce la couleur à Anderlecht

Le Clasico n'a lieu que dans trois semaines, et pourtant : le Standard annonce la couleur à Anderlecht

07:00
🎥 Incorrigible : Gift Orban sanctionné pour son geste maladroit après s'être joué d'un ancien du Standard

🎥 Incorrigible : Gift Orban sanctionné pour son geste maladroit après s'être joué d'un ancien du Standard

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/01: Kikkenborg - Zeneli - Bassette

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/01: Kikkenborg - Zeneli - Bassette

23:00
Une offre est venue tout bouleverser : quand Charleroi et Bruges se battaient pour le bourreau du Congo

Une offre est venue tout bouleverser : quand Charleroi et Bruges se battaient pour le bourreau du Congo

22:00
Même pas sur le banc contre Saint-Gall : un départ se précise à Anderlecht

Même pas sur le banc contre Saint-Gall : un départ se précise à Anderlecht

23:00
🎥 He's back : Jérémy Doku décisif avec Manchester City, un ancien de l'Union lui répond

🎥 He's back : Jérémy Doku décisif avec Manchester City, un ancien de l'Union lui répond

22:30
Un accord est proche : l'Union Saint-Gilloise en passe de boucler son deuxième renfort de l'hiver

Un accord est proche : l'Union Saint-Gilloise en passe de boucler son deuxième renfort de l'hiver

21:40
🎥 Football et terrains blancs : le but encaissé en Pro League qui hantera Thibaut Courtois jusqu'au bout

🎥 Football et terrains blancs : le but encaissé en Pro League qui hantera Thibaut Courtois jusqu'au bout

21:20
Il n'y a pas que le Patro qui est en embuscade : Radja Nainggolan ouvre la porte à un départ

Il n'y a pas que le Patro qui est en embuscade : Radja Nainggolan ouvre la porte à un départ

21:00
Le Standard insiste : pourquoi la priorité de Marc Wilmots n'est pas facile à boucler

Le Standard insiste : pourquoi la priorité de Marc Wilmots n'est pas facile à boucler

20:40
"On n'a pas de plan de secours" : Besnik Hasi n'attend pas le chaînon manquant avant la fin du mois

"On n'a pas de plan de secours" : Besnik Hasi n'attend pas le chaînon manquant avant la fin du mois

20:20
🎥 Le premier en 2026 : Charles De Ketelaere commence l'année de la plus belle des manières

🎥 Le premier en 2026 : Charles De Ketelaere commence l'année de la plus belle des manières

20:00
Il n'y a pas que Thorgan Hazard et Marco Kana : le plan d'Anderlecht pour conserver Nathan De Cat

Il n'y a pas que Thorgan Hazard et Marco Kana : le plan d'Anderlecht pour conserver Nathan De Cat

19:30
Ses racines liégeoises sont bien là : le fils d'un ancien d'Arsenal pourrait intéresser le football belge

Ses racines liégeoises sont bien là : le fils d'un ancien d'Arsenal pourrait intéresser le football belge

19:00
1
Catastrophe pour Gaëtan Englebert ! L'un des meilleurs joueurs du RFC Liège met fin à son contrat

Catastrophe pour Gaëtan Englebert ! L'un des meilleurs joueurs du RFC Liège met fin à son contrat

18:40
Un invité rapidement reconnu : mais que faisait Kevin De Bruyne à Fléron ?

Un invité rapidement reconnu : mais que faisait Kevin De Bruyne à Fléron ?

18:20
Seraing a tout tenté face à l'Ajax : " En arrivant, ils ont tous sorti leur téléphone"

Seraing a tout tenté face à l'Ajax : " En arrivant, ils ont tous sorti leur téléphone"

18:00
"Il faut bien que ça s'arrête un jour" : un ancien entraîneur du Standard à la retraite en fin de saison

"Il faut bien que ça s'arrête un jour" : un ancien entraîneur du Standard à la retraite en fin de saison

17:30
L'affaire Nainggolan est lancée : Lokeren est furieux, Stijn Stijnen sort du bois

L'affaire Nainggolan est lancée : Lokeren est furieux, Stijn Stijnen sort du bois

17:00
Le but de Cvetkovic n'a pas suffi : Anderlecht s'incline en amical, Hey marque contre son camp

Le but de Cvetkovic n'a pas suffi : Anderlecht s'incline en amical, Hey marque contre son camp

16:30
1
Un ancien Diable Rouge donne ses trois favoris pour le Soulier d'Or : ils jouent tous dans la même équipe

Un ancien Diable Rouge donne ses trois favoris pour le Soulier d'Or : ils jouent tous dans la même équipe

14:00
La Coupe du Monde reste l'objectif : un Diable a-t-il compromis son transfert...en jouant trop bien ?

La Coupe du Monde reste l'objectif : un Diable a-t-il compromis son transfert...en jouant trop bien ?

16:00
Il n'avait que peu de route à faire : un ancien d'Anderlecht a rendu visite au groupe pendant le stage

Il n'avait que peu de route à faire : un ancien d'Anderlecht a rendu visite au groupe pendant le stage

15:30
🎥 Le Congo est furieux : Mohamed Amoura forcé de s'expliquer après sa célébration polémique

🎥 Le Congo est furieux : Mohamed Amoura forcé de s'expliquer après sa célébration polémique

15:00
Hans Cornelis prolonge la série : la statistique folle de Charleroi depuis son retour parmi l'élite

Hans Cornelis prolonge la série : la statistique folle de Charleroi depuis son retour parmi l'élite

14:40
Le feu et le feu ? Un coach au sang chaud veut aller débaucher Radja Nainggolan à Lokeren

Le feu et le feu ? Un coach au sang chaud veut aller débaucher Radja Nainggolan à Lokeren

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved