🎥 Football et terrains blancs : le but encaissé en Pro League qui hantera Thibaut Courtois jusqu'au bout

En ces jours d'offensive hivernale, les joueurs de football sont mis à rude épreuve. Mais la neige peut aussi être synonyme de spectacle.

Pour ceux qui ont la chance d'avoir d'un climat tolérant, les clubs de Pro League ayant décidé de partir en stage à l'étranger peuvent se féliciter d'avoir échappé à la vague de froid qui frappe notre pays. Ce n'est pas pour rien que notre football est grandement affecté par les chutes de neige : les conditions d'entraînements sont précaires et l'accès au stade est rendu dangereux.

Mais il faut le reconnaître : voir des matchs professionnels se jouer sous une neige abondante a un côté féérique. Et lorsque l'on pense à des rencontres enneigées, celle du 18 décembre entre le Lierse et Genk refait immédiatement surface.

Sonck dégoûte Courtois

Avec la pelouse verglacée, le ballon et les lignes rouges pour l'occasion, le match avait tous les ingrédients d'un bon vieux combat hivernal. Mais c'est surtout un but qui fait rentrer la rencontre dans une autre dimension.

Ce but, Thibaut Courtois s'en souvient encore parfaitement. Pour sa toute première saison pleine chez les professionnels, celui qui n'était encore que le jeune espoir de Genk avait sans doute encaissé le plus beau but de sa carrière.



La bicyclette de Wesley Sonck sur un centre venu de la droite était complètement inattendue, nous valant un véritable bijou. Sans surprise, Courtois râlait déjà après avoir dû se retourner. Il se concolera avec le titre de champion en fin de saison, le tout premier de sa carrière.