Besnik Hasi tacle certains joueurs : "Beaucoup n'amènent pas de plus-value sportive"

Le RSCA doit absolument se délester de certains gros contrats cet hiver s'il veut transférer. Besnik Hasi ne le cache pas : certains joueurs n'ont plus d'avenir dans le noyau A.

Le Sporting d'Anderlecht a besoin de renforts, on le sait : en défense centrale et surtout en pointe, il faudra qu'Olivier Renard s'active si les Mauves veulent jouer les sommets. Besnik Hasi l'a encore rappelé lors du stage, même s'il a aussi concédé que son attaquant n'arriverait pas avant la fin du mois.

Concernant le dégraissage du noyau, Hasi s'est également exprimé au micro de DAZN : "Ecoutez, la réalité est là : nous savons que nous ne sommes pas financièrement assez forts pour nous lancer sur le marché des transferts sans vendre", déclare-t-il.

Anderlecht doit dégraisser

"Et d'une autre part, la direction précédente a laissé un noyau trop large à gérer. Il y a beaucoup de joueurs avec de gros contrats qui n'amènent aucune plus-value sportive au club", ajoute le coach du Sporting. Parmi ceux-ci, citons Thomas Foket, dont le salaire annuel est énorme alors que le joueur n'a plus sa place dans le groupe.

"Tant que ce sera le cas, il sera difficile de continuer à investir et d'acheter de nouveaux jours", résume Besnik Hasi. Olivier Renard va donc devoir trouver des solutions pour plusieurs joueurs superflus avant de pouvoir acheter.



On pense notamment à Mats Rits, Majeed Ashimeru et Mads Kikkenborg, mais aussi à des joueurs du noyau A comme Yari Verschaeren et Mario Stroeykens, qui ont une valeur marchande intéressante mais n'ont pas énormément de temps de jeu.