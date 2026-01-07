Un accord est proche : l'Union Saint-Gilloise en passe de boucler son deuxième renfort de l'hiver

L'Union Saint-Gilloise se montre assez active en ce début de mercato. La direction se rapproche d'un accord pour Besfort Zeneli.

Le champion en titre a déjà officialisé l'arrivée de Mateo Biondic, un attaquant venu de quatrième division allemande. La direction ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et travaille à la finalisation d'un autre dossier.

Il y a quelques jours, nous vous rapportions l'offre saint-gilloise rejetée par Elfsborg pour Besfort Zeneli, un milieu de terrain suédois de 23 ans. Entretemps, les deux clubs ont repris les pourparlers, et cela semble porter ses fruits.

Bientôt la fumée blanche ?

Le média local Expressen rapporte ainsi qu'un accord est proche d'être conclu. Si cela se confirme, l'Union déboursera environ 3,7 millions d'euros pour Zeneli. Grâce à des bonus facilement atteignables, ce montant peut monter jusqu'à près de 5,6 millions.

Le joueur est actuellement évalué à 4,5 millions d'euros par Transfermarkt. Il sort de la meilleure saison de sa carrière (huit assists en championnat) et a fait ses débuts en équipe nationale suédoise en mars dernier, il compte désormais cinq sélections.



De plus en plus souvent avec le brassard de capitaine autour du bras, Besfort Zeneli est un leader, mais il aura sans doute besoin d'un petit temps d'adaptation. D'autant plus qu'avec la fin de saison en Suède, il n'a plus disputé de match officiel depuis le début du mois de novembre.