Crucial dans la lutte pour le maintien : un cadre de Felice Mazzu intéresse l'Angleterre
Photo: © photonews
Roggerio Nyakossi réalise une excellente saison avec Louvain. Le défenseur suisse suscite de l'intérêt cet hiver.

Il y a un an, Louvain a déboursé environ un million d'euros pour s'attacher les services de Roggerio Nyakossi. Le défenseur de 21 ans évoluait au sein de l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille, qui avait été le dénicher en Suisse contre deux millions.

Louvain pourrait déjà recevoir un retour sur investissement. Le jeune défenseur central s'illustre semaine après semaine et suscite quelques convoitises. Het Nieuwsblad rapporte que Southampton le veut dés cet hiver. West Ham le suit également de près.

L'une des bonnes surprises du début de saison

Avec son gabarit (1m94) et sa robustesse dans les duels, il n'est pas étonnant que Nyakossi fasse parler de lui en Angleterre. Portsmouth avait déjà manifesté de l'intérêt et aurait formulé cet été une offre de 1,5 million de livres sterling, mais celle-ci a été refusée par l'OHL.

Le joueur aurait particulièrement impressionné lors d'un match contre la France avec les U21 suisses. Des clubs de Serie A et de Bundesliga le surveilleraient également de manière moins concrète.


Avec un contrat valable jusqu'en juin 2027, Louvain ne doit pas forcément le vendre dès cet hiver. Ce n'est d'ailleurs pas la volonté de la direction, qui n'accepterait de négocier qu'à partir du mois de février en vue du mercato d'été, pour ne pas déforcer l'équipe en deuxième partie de saison.

