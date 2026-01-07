Il n'y a pas que le Patro qui est en embuscade : Radja Nainggolan ouvre la porte à un départ

Il n'y a pas que le Patro qui est en embuscade : Radja Nainggolan ouvre la porte à un départ
Photo: © photonews
Radja Nainggolan est au centre de l'intérêt en D1B. L'ancien Diable Rouge suscite l'intérêt du Patro Eisden et est loin de fermer la porte.

Radja Nainggolan a encore un contrat jusqu'en fin de la saison avec Lokeren, mais il semble vouloir partir aussi vite que possible. Les Waaslandiens sont actuellement neuvièmes au classement, à cinq points d'une place en barrages, tandis que la montée en D1A est justement un objectif important pour Nainggolan.

Le Patro Eisden semble offrir de meilleures perspectives à cet égard. Le club est septième, avec autant de points que le RFC Liège, sixième. Interrogé par Het Laatste Nieuws, le milieu de terrain de 37 ans ne tourne pas autour du pot.

Reconnaissant envers Lokeren mais tout sauf fermé à un départ

"Il y a un intérêt concret du Patro et il est très intéressant, à la fois sur le long terme et sur le plan financier. Je suis encore joueur de Lokeren et j'ai le plus grand respect pour le club et pour le président, mais l'offre de Patro est très intéressante", explique-t-il.

Du haut de ses 37 ans, le Ninja ne fait pas mystère de ses intentions : "À ce stade de ma carrière, je trouve que c'est un défi très intéressant et j'espère que le meilleur se réalisera pour moi et pour les clubs".

Le transfert n'est pas encore conclu pour autant. Le président de Lokeren, Hans Van Duysen, veut voir son joueur honorer son contrat jusqu'au bout, tandis que le principal intéressé reçoit aussi des offres d'Indonésie et de Thaïlande. 

KSC Lokeren
Radja Nainggolan

